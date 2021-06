Vooraanstaande pater van Sint-Jan uit priesterambt gezet

Rome - Parijs

Marie-Dominique Gouttierre gold als ‘geestelijke zoon’ van de stichter van de paters van Sint-Jan, Marie-Dominique Philippe. Hun relatie was zo hecht dat hij zelfs de naam van zijn geestelijke vader als kloosternaam overnam. Hij was jarenlang studieprefect en had meerdere andere belangrijke functies in de snel groeiende gemeenschap.

Hij werd beschuldigd van seksueel misbruik van meerdere broeders en zusters van de familie van Sint-Jan die ook in Nederland actief is. Tevens werd hem seksueel misbruik van een vrouw die hij geestelijk begeleidde ten laste gelegd. De feiten zouden gedurende twintig jaar hebben voortgeduurd.

De in 2006 overleden stichter van de gemeenschap zelf bleek z..

