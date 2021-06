Wrede overval op Weense paters opgelost dankzij Duitse politie

In 2018 werd een klooster in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen overvallen. De zes broeders werden urenlang vastgebonden, zwaar mishandeld met stangen en schroevendraaiers en beroofd. De dader zegt nu uit haat tegen de katholieke kerk te hebben gehandeld.

De door een rooms-katholieke broedercongregatie beheerde De la Salle Schule in Floridsdorf, een wijk in het noorden van Wenen.

Berlijn - Wenen

Naar de 49-jarige verdachte werd intensief gezocht en er werd zelfs een uitzending van ‘Aktenzeichen XY’, de Duitse versie van het televisieprogramma Opsporing Verzocht, aan de zaak gewijd.

Uiteindelijk kwam de Duitse politie de Kroaat op het spoor omdat zijn DNA, dat de politie bezat omdat hij begin jaren 2000 was veroordeeld voor roof en gijzeling in Duitsland, overeenkwam met DNA dat in het klooster was gevonden na de bevrijding van de broeders. De Duitse politie nam daarop contact op met de Oostenrijkse collega’s.

De broeders, allen tussen de 58 en 81 jaar, zijn verantwoordelijk voor een middelbare school in het noorden van de hoofdstad. Een 68-jarige broeder werd zodanig mishandeld dat hij meerdere maanden in ..

