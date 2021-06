Meisjes kunnen lid worden van Regensburger Domspatzen, maar toch niet helemaal

De Regensburger Domspatzen in 2005 op bezoek bij paus Benedictus XVI, de broer van de dirigent van de koorschool, Georg Ratzinger.Â

Regensburg

De meisjes zullen geen lid worden van het in 975 opgerichte jongenskoor: voor hen wordt een apart meisjeskoor opgericht, meldt het bisdom Regensburg. Zij zullen niet zingen in de kathedraal, maar een eigen repertoire en optredens hebben.

De vorige dirigent was de in 2020 overleden priester Georg Ratzinger, de broer van de vorige paus. In 2017 kwam grootschalig lichamelijk geweld en seksueel misbruik bij het gymnasium aan het licht, met respectievelijk 500 en 67 slachtoffers. <

