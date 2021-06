Vaticaan wil machtsmisbruik en persoonsverheerlijking bij lekenbewegingen tegengaan

Paus Franciscus in 2018 tijdens een ontmoeting met de in 1943 in Italië gestichte internationale Focolarebeweging.Â

Vaticaanstad

Omdat de leiders van deze bewegingen geen geestelijken zijn en er weinig regels bestaan, krijgt de kerkelijke overheid tot nu toe vaak lastig invloed op eventuele uitwassen. De nieuwe regels moeten misstanden uit het verleden in de toekomst voorkomen.

Het decreet, dat over drie maanden in werking treedt, wil voor een ‘gezonde wisseling’ in leidinggevende functies zorgen, mede doordat uitgeoefende autoriteit duidelijker als ‘authentieke dienstbaarheid’ wordt gezien. Het Vaticaan geeft toe dat er ‘niet zelden’ sprake was van ‘vormen van toe-eigening van het charisma, persoonlijke verheerlijking, centralisatie van functies en uitingen van zelf-referentialiteit’.

Dan gaat het bijvoorbeeld om internationaal opererende geme..

