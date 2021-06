Door zijn rooms-katholieke huwelijk verliest Boris Johnson een kerkelijke taak

Boris Johnson trouwde vorige maand in een rooms-katholieke kerk. Daardoor moet hij waarschijnlijk zijn rol bij bisschopsbenoemingen in de Anglicaanse Kerk neerleggen.

Londen

De aanpassing is gebaseerd op de ‘Roman Catholic Relief Act’, een wet uit 1829. Deze gaf katholieken hun burgerrechten terug, maar verbiedt het ‘iemand die direct of indirect de rooms-katholieke religie belijdt’ raadgever van de koning of koningin te zijn ‘bij de benoeming of afzetting van ambten’ in de Kerk van Engeland of de Kerk van Schotland.

Sinds 2007 heeft de premier niet meer het recht om zelf bisschoppen te kiezen, maar hij blijft wel een rol vervullen. De naam van de door een commissie uitgekozen geestelijke speelt hij door aan de koningin, tevens hoofd van de kerk.

Vorig jaar benoemde Elizabeth II een nieuwe bisschop van Chelmsford, waardoor - zo blijkt dankzij het opduikelen van de oude wet - Johnson..

