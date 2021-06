Bisdom Roermond leent twee Latijns-Amerikaanse priesters uit aan Drenthe

(beeld nd)

(beeld nd)

Roermond

De uit Venezuela afkomstige Garcia Leon (34) en de uit Honduras afkomstige Cortes Oviedo (37) zullen per 1 september aan de slag gaan in de Drentse parochies rond respectievelijk Assen en Hoogeveen. Zij werken nu nog in Maastricht en Roermond-Oost.

Bisschop Harrie Smeets van Roermond reageert hiermee positief op een verzoek van de Groningse bisschop Ron van den Hout. Beide priesters volgden in Kerkrade hun priesteropleiding en werden in 2017 en 2019 tot priester van het bisdom Roermond gewijd. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .