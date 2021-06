Iran: 75-jarige non na 26 jaar armenhulp uitgezet

De rooms-katholieke kathedraal in Teheran van het enige bisdom in Iran, het bisdom Teheran-Ispahan. (beeld wikipedia)

Teheran

De zuster werkte jarenlang in de leprozerie van Tabriz, maar moet Iran in de komende dagen verlaten. Haar 77-jarige Oostenrijkse medezuster, die 38 jaar in de leprozerie werkte, kreeg haar vergunning een jaar verlengd.

De congregatie werkt al sinds 1937 in Iran voor de allerarmsten. In 1942 vingen de congregatie Poolse weeskinderen op die in Iran een veilig onderkomen kregen. De door de zusters opgerichte school werd na de revolutie van 1979 genationaliseerd. De beide zusters deden de afgelopen jaren minder aan liefdadigheid omdat zij vreesden beschuldigd te worden van zieltjeswinnerij.

Met het vertrek van de zusters verdwijnt de laatste rooms-katholieke presentie in de regio Ispahan. In 2016 werd het huis van de pat..

