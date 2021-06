Paus weigert ontslag van kardinaal Marx die verantwoordelijkheid wilde nemen

Vaticaanstad

Franciscus schreef zijn drie pagina’s tellende antwoordbrief in het Spaans, zijn moedertaal, in sterke bewoordingen en op empathische toon.

Marx had zijn ontslag persoonlijk al op 21 mei in Rome aangeboden, maar zijn ontslagbrief werd pas op 4 juni openbaar gemaakt. Minder dan een week later bedankt Franciscus de als vooruitstrevend bekend staande Marx voor diens ‘christelijke moed’, maar weigert daaruit de door Marx voorgestelde consequenties te trekken.

‘In de kern gaat het er voor mij om in de verantwoordelijkheid te delen voor de catastrofe van seksueel misbruik door bedienaren van de Kerk in de afgelopen decennia’, had Marx in zijn ontslagbrief geschreven. Hij wilde persoonlijk verantwoordelijkheid nemen vo..

