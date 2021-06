Amerikaanse non vergokte 835.000 dollar in Las Vegas

Een 79-jarige rooms-katholieke kloosterzuster staat voor de rechter wegens het vergokken van 685.000 euro in Las Vegas. Zij riskeert wegens haar gokverslaving een gevangenisstraf van veertig jaar.

Zuster Mary Margaret Kreuper was bijna dertig jaar lang hoofd van een katholieke school in de Amerikaanse staat Nevada. Zij heeft, zo gaf zij zelf voor de rechter toe, gedurende een tiental jaren een aanzienlijk deel van de giften die de school ontving ontvreemd. Dit stopte pas in september 2018.

De zuster van Sint-Jozef werkte volledig mee aan het onderzoek van het aartsbisdom Los Angeles en de Amerikaanse justitie. Zij gaf voor de rechter berouwvol toe het bedrag in casino’s in Las Vegas te hebben verspeeld. Een medezuster die jarenlang de boekhouding van de school deed, hielp haar bij het wegsluizen van het geld.

De 79-jarige zuster wordt beschuldigd van het dwingen van personeelsleden om aan de verduistering ..

