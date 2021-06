Vaticaan scoort goed in witwasbestrijdingstest

Het kantoor van de Vaticaanse bank IOR in Rome.

Rome

De door Moneyval uitgevoerde inspectie leidde tot de beoordeling ‘substantieel effectief’ op vijf punten en tot ‘gematigd effectief’ op zes andere punten. In vergelijking met andere door Moneyval uitgevoerde inspecties is dat een goede score. Carmelo Barbagallo, de Vaticaanse financiële toezichthouder, constateerde dan ook verheugd dat het Vaticaan ‘evaluaties kreeg die tot de beste ter wereld behoren’. Overigens is het risico dat de Vaticaanse bank voor terroristische financiering wordt gebruikt volgens de inspectie uiterst gering.

Een punt van zorg vindt Moneyval wel dat het Vaticaan nog te weinig mogelijkheden heeft om fraude door eigen medewerkers te voorkomen en deze te vervolgen. De opgelegde straffen zijn te laag en d..

