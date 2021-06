Het verhaal van ‘uitgepreekte’ Peter resoneert aan alle kanten in mijn leven

Hij neemt plaats op de harde stoel van de kerk. Een kleine man, vrolijk voorkomen, sprankelende blik, turquoise overhemd. Die kleurigheid contrasteert tegen de zacht grijze achtergrond van de kerk. Peter is niet van plan om somber te blijven, al gaan we praten over een misstap die heeft geleid tot zijn afzetting als predikant.

Het verhaal van Peter horen we aanstaande maandagavond in de eerste aflevering van de serie ‘Uitgepreekt’ die de afgelopen tijd het nodige stof heeft doen opwaaien. De serie vertelt verhalen van ex-dominees die uit hun ambt zijn gezet of die zelf zijn opgestapt. De aanleiding daarvoor is altijd een pijnlijke en soms verwijtbare gebeurtenis. En de onderliggende vraag van de serie is of er genade is voor de dominee die een misstap heeft begaan.

Peter vertelt zijn verhaal. Hij is jarenlang predikant, maar wordt geteisterd door zijn eigen onzekerheid en zijn continue gevoel van ‘tekortkomen’. In een vrouw, vriendin van het stel, vindt hij zelfvertrouwen en aandacht wat bij hem een aangename verwarring veroorzaakt. Hij begint met haar een buitenechtelijke relatie. ‘Petertje, Petertje, wat maak je er een puinzooi van’, maant hij zichzelf toe. Tevergeefs.

Peter vertelt openhartig over hoe het gegaan is en hoe hij zich daarover voelt. Achter in de kerk: zijn vrouw, Annette. Ze luistert mee, op de achtergrond, en breit ondertussen.

breinaalden

Als ik bij de opnames, veilig achter mijn monitoren, zijn verhaal aanhoor, voel ik met lichte gêne de aanwezigheid van Annette een paar banken achter mij. Ik hoor het zachte getik van haar breinaalden en het stelt mij gerust. Peter zegt niets wat zij niet mag weten. Want ze weet het allemaal al en ze zijn bij elkaar gebleven ondanks de bom die er natuurlijk ontplofte toen zijn affaire naar buiten kwam. Hoe dat precies is gegaan, hoe ze hun huwelijk gered hebben, hoe genade hen geheeld heeft, mag Peter zelf vertellen in de uitzending van maandag. Achter de monitoren raak ik ontroerd. Dit verhaal resoneert aan alle kanten in mijn leven. In mijn puberjaren ging mijn vader er vandoor met een vriendin van mijn moeder. Eerst stiekem natuurlijk, tot hij niet anders kon dan het opbiechten. Niet met de intentie om er vergeving voor te vragen, maar om zichzelf een vrijkaart te geven om er mee door te gaan. En zo geschiedde. Er kwam een definitieve breuk in hun huwelijk die ook een harde scheidslijn in mijn leven is geworden. Er is een voor en er is een na. Mijn vader is daarna gelukkig geweest met zijn tweede vrouw. Mijn moeder is er nooit helemaal bovenop gekomen. Tot op de dag van vandaag is de wond niet helemaal geheeld.

Peter vertelt en Annette breit. Samen kozen zij voor genade. Hij, om de genade van God te aanvaarden, ondanks het soms zeer ongenadige oordeel van mensen over zijn misstap. Zij, door hem vol vertrouwen een tweede kans te geven. Samen hebben ze gekozen om de pijn niet te ontlopen, om de plekken des onheils waar het overspel had plaatsgevonden niet te verheffen tot ‘besmette terreinen’, maar juist daar, op die plekken, samen een nieuwe verhaal te schrijven. Het is als een oude verrotte houten deur met afgebladerde verf goed en grondig schuren, wassen, gaten vullen, in de grondverf zetten en daarna een mooie laag verf eroverheen smeren. Het is zelfs wellicht de kans om er een frisse nieuwe kleur aan te geven. Turquoise bijvoorbeeld.

Achter mijn monitoren, voel ik tranen opkomen. Ik ben wel een beetje jaloers maar vooral blij om te horen dat het kan. Ondertussen breit Annette, onverstoorbaar, door. Wellicht kan ze iets breien om het hart warm te houden van wie het nog niet gelukt is, maar die ook streven naar de genezende kracht van genade? En als je toch bezig bent, Annette, mag mijn moedertje ook een paar sokken? Dank.



Op besmette plekken herschrijven ze samen hun verhaal. - beeld Darren Lynch