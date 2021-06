Paus en Canadese bisschoppen zitten met roep om excuses in hun maag

Ottawa - Rome

‘Ik volg met droefenis het nieuws uit Canada over de schokkende ontdekking van de stoffelijke resten van 215 kinderen’, zei Franciscus afgelopen zondag na het traditionele Angelusgebed.

‘Deze moeilijke momenten zijn een sterke herinnering om het kolonisatiemodel en ook de ideologische kolonisaties van vandaag achter ons te laten’, zei hij, pleitend voor ‘de erkenning van de rechten en culturele waarden van alle zonen en dochters van Canada’. Maar formele excuses bleven uit.

Justin Trudeau had twee dagen eerder zijn ‘grote teleurstelling’ kenbaar gemaakt over het ontbreken van formele excuses. ‘Als katholiek ben ik zeer teleurgesteld.’ Hij riep de katholieke gelovigen op kerkleiders te vertellen ‘dat het tijd is..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .