Invloedrijke theologe ziet hoop voor vrouwelijke diakens

De in het Zwitserse Freiburg docerende theologe Barbara Hallensleben heeft er vertrouwen in dat vrouwen binnen afzienbare tijd tot diakens kunnen worden gewijd in de Rooms-Katholieke Kerk.

(beeld Yale Center for Faith and Culture / Youtube)

Professor Barbara Hallensleben (beeld Yale Center for Faith and Culture / Youtube)

Fribourg

De uitspraken van Hallensleben (64) hierover tegenover de katholieke nieuwssite kath.ch zijn opmerkelijk. De uit Duitsland afkomstige hoogleraar dogmatische theologie staat bekend als prominente vertegenwoordiger van een conservatievere stroming binnen de rooms-katholieke theologie.

Bovendien is ze lid van de in 2020 door paus Franciscus ingestelde studiecommissie die de mogelijkheden van de openstelling van het diakenambt voor vrouwen moet onderzoeken. Deze commissie komt in september in Rome bij elkaar en Hallensleben zegt daar veel en hoopvolle verwachtingen van te hebben. Een eerdere door Franciscus ingestelde historische commissie die onderzoek deed naar vrouwelijke diakens in de vroege kerk, kwam in 2019 niet tot e..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .