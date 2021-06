Paus Franciscus herstelt kerkelijke sancties in ere

Paus Franciscus heeft het rooms-katholieke kerkelijk recht grondig aangepast met betrekking tot het strafrecht. Aan de hervorming is veertien jaar gewerkt. Seksueel misbruik van meerderjarigen door geestelijken en misbruik door leken in kerkelijke dienst worden nu ook als misdaad gekenmerkt.

Vaticaanstad

Het in 1983 door paus Johannes Paulus II grondig hervormde canonieke wetboek dat de versie uit 1917 verving, bestaat uit zeven delen. Deel zes behandelt de ‘Sancties in de Kerk’, maar stamde uit een tijd dat sanctioneren wat teveel uit de mode was geraakt. Sinds de misbruikschandalen is ook binnen de katholieke kerk weer meer oog gekomen voor het nut van sancties.

Franciscus voert nu de eerste grote hervorming van dat nieuwe wetboek door. Meer dan 70 procent van alle canones zijn gewijzigd. De grote lijn is dat sancties nu positiever worden gezien ‘om erger te voorkomen en de wonden te verzachten die door menselijke zwakheid zijn veroorzaakt’.

In het verleden is er volgens Franciscus wegens laxisme ‘veel s..

