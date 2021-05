Hoe Boris Johnson doodleuk tussen alle katholieke regels doorfietste

De Britse minister-president Boris Johnson (56) trouwde zaterdag in het grootste geheim in de rooms-katholieke kathedraal van Westminster. Hoewel de Engelse roddelpers vooral aandacht heeft voor de leeftijd van zijn derde echtgenote - de praktiserende rooms-katholieke Carrie Symonds is 23 jaar jonger - staat het Britse volk ineens voor een aantal theologische en oecumenische hoofdbrekens.