215 graven bij voormalig Canadees katholiek internaat

Ottawa

De overblijfselen werden aangetroffen bij radaronderzoek in de buurt van de westelijke stad Kamloops, zei Rosanne Casimir, die een groep originele bewoners vertegenwoordigt. Volgens haar waren sommige kinderen maar drie jaar oud en zijn de sterfgevallen nooit gedocumenteerd.

Canada telde in de vorige eeuw veel onderwijsinstellingen waar inwonende kinderen soms met harde hand werden ‘beschaafd’. Het internaat in Kamloops werd namens de overheid gerund door de katholieke kerk. Er werden onder anderen jongeren van de Inuit-minderheid geplaatst en ontdaan van hun cultuur en taal.

‘Het is een pijnlijke herinnering aan dit duistere en schaamtevolle hoofdstuk in de geschiedenis van ons land', aldus Trudeau. Eerder identificeerde een waarheidscommissie zeker 3200 kinderen die zijn gestorven door verwaarlozing op een internaat. De regering heeft in 2008 formeel spijt betuigd voor deze ‘culturele genocide' en geschikt met slachtoffers. <

To honour the 215 children whose lives were taken at the former Kamloops residential school and all Indigenous children who never made it home, the survivors, and their families, I have asked that the Peace Tower flag and flags on all federal buildings be flown at half-mast.