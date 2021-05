David Neuhaus, joodse jezuïet in Jeruzalem: ‘We leven hier in een etterende wond’

David Neuhaus werd in 1962 geboren in een joods gezin in Johannesburg. Zijn grootouders vluchtten in 1938 uit nazi-Duitsland naar Zuid-Afrika. Tijdens een bezoek aan Israël op 15-jarige leeftijd raakte hij verliefd op Jeruzalem. En op Jezus. Vandaag leeft hij als Israëliër, rooms-katholiek priester en jezuïet in de heilige stad van joden, christenen en moslims. Hij spreekt over de politieke en religieuze situatie als een ‘etterende wond’ die door de internationale gemeenschap is gecreëerd en die mede door ‘ideologisch bijbellezen’ in stand wordt gehouden.

De joodse jezuïet David Neuhaus in de bibliotheek van het Pauselijk Bijbelinstituut in Jeruzalem waarvan hij momenteel interim-directeur is. (beeld nd)

Jeruzalem

‘Ik was als 15-jarige helemaal niet gelovig’, vertelt Neuhaus in het Pauselijk Bijbel Instituut waar de jezuïetengemeenschap waar hij het hoofd van is gevestigd is. ‘Maar ik werd bij mijn aankomst hier verliefd op Jeruzalem als heilige stad. Mijn geloof in God is in Jeruzalem geboren. En op 15-jarige leeftijd heb ik ook gelijk Jezus leren kennen, dankzij mijn contacten met een Russisch-Orthodox vrouwenklooster hier.’

Toen hij als 15-jarige tegen zijn ouders vertelde over zijn geloof in Jezus waren ze daar verre van blij mee. ‘Ik beloofde hen tien jaar te wachten met de stap.’ Daarom werd hij op 26-jarige leeftijd gedoopt terwijl hij aan de Hebreeuwse Universiteit bezig was met een promotie in de politieke wetensch..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .