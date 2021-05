Correspondentie van Erasmus overhandigd in Vaticaan: ‘Hij bleef zijn vrije geest behouden’

Rome

Hoe is deze Nederlandse vertaling van de correspondentie van Erasmus tot stand gekomen?

‘Mijn echtgenoot was uitgever en is in 2004 het project van de vertaling van de gehele correspondentie van Erasmus gestart. In 2018 is hij overleden, toen er 16 banden verschenen waren. Hoewel ikzelf helemaal niet uit het uitgeversvak kom, kon ik het niet over m’n hart verkrijgen dit familiebedrijf, dat dit jaar 83 jaar bestaat, van de hand te doen. Ik heb dus drie jaar geleden de uitgave ervan overgenomen in samenwerking met negen vertalers en de stichting die de uitgave gefinancierd heeft. Zo hebben ook de laatste vijf banden het licht gezien en vorig jaar hebben we het resultaat van dit mammoetproject aan koning Willem-Alexander overhandigd.’

