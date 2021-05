Paus benoemt opvolger voor kardinaal Sarah

Arthur Roche (71) was sinds 2012 secretaris van de congregatie en daarmee de rechterhand van Sarah (75) in het departement dat verantwoordelijk is voor de rooms-katholieke liturgie. Ondertussen doen in Rome geruchten de ronde, dat paus Franciscus het besluit van zijn voorganger Benedictus XVI uit 2007 om meer ruimte te geven voor het vieren van de liturgie volgens de oude ritus, weer gaat terugdraaien. Franciscus zou terug willen naar de regel van Johannes Paulus II, dat er toestemming van de lokale bisschop of van het Vaticaan nodig is voor vieringen op de ‘oude wijze', waar vooral kleine, traditionalistische groepen aan hechten. Sarah was voorstander van deze oude vorm. Roche is dat volgens ingewijden stukken minder. <

