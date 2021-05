Geschokte reacties op aanslag kerk Myanmar

Yangon De leider van de Rooms-Katholieke Kerk in Myanmar, kardinaal Charles Bo, veroordeelt de ‘aanval op onschuldige burgers die zich schuilhielden in de Heilig Hartkerk’.

De katholieke kerk werd in de nacht van zondag op maandag verwoest door een mortieraanval door het leger van Myanmar. Daarbij kwamen vier mensen om het leven en raakten acht gewond. Ook de jezuïeten in Myanmar bekritiseerden de actie van het leger.

Kardinaal Bo veroordeelde namens alle bisschoppen van het land het gebruik van ‘zwaar materieel tegen een angstige groep van vooral vrouwen en kinderen’. Zij hadden in het kerkgebouw in de plaats Kayanthayar, in de buurt van de stad Loikaw aan de grens met Thailand, een veilig heenkomen gezocht. Volgens lokale media was het een groep van meer dan driehonderd mensen, die probeerden te ontkomen aan de strijd tussen het leger en een regionale verzetsgroep.

Volgens het kat..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .