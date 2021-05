Kerkcollecte in rooms-katholiek bisdom Jeruzalem voor christenen in Gaza

Alle rooms-katholieke kerken in Israël, Palestina, Jordanië en Cyprus houden komende zondag een collecte om christenen in de Gazastrook te helpen die geleden hebben onder de elf dagen durende bombardementen.

Jeruzalem

De Latijnse patriarch van Jeruzalem, Pierbattista Pizzaballa, heeft alle tot zijn bisdom borende parochies daartoe opgeroepen.

In een brief aan alle priesters en gelovigen vraagt hij om ‘te delen van uw vermogen om het lijden van onze christelijke gelovigen in Gaza te verlichten’. Dit lijden is volgens de patriarch het gevolg van ‘de dodelijke aanvallen en bombardementen terwijl zij nog steeds strijden tegen de coronapandemie die zich verder verspreidt in het gebied’. <

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .