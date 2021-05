Voor alles is een tijd: voor geboorte, voor dood en voor een goed gesprek over afscheid nemen

Nabestaanden moeten na een overlijden in korte tijd beslissen en daarom doe ik een aanbeveling aan een ieder van ons, jong en oud, om kenbaar te maken wat je zelf zou willen na je overlijden.

Soms word je in korte tijd op diverse manieren geconfronteerd met een onderwerp. In mijn geval was dat de afgelopen weken het onderwerp de dood. Geen onderwerp waarover je graag praat. We weten allemaal dat het ooit komt, maar we hebben het er liever niet over. Toch zou het goed zijn om eens na te denken over je wensen voor een afscheid na je overlijden.

Daar had ik het beroepsmatig over toen we met ons pastoraal team het uitvaartbeleid bespraken. Een kerkelijke uitvaart is niet meer vanzelfsprekend, zeker niet als nabestaanden geen binding ..