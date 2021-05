Palestijnse christen krijgt nier van Joodse Israëliër die omkwam bij gewelddadigheden

De 58-jarige Randa Aweis is een Arabische rooms-katholieke vrouw die al sinds negen jaar wachtte op een niertransplantatie. Haar leven werd gered door de nier van de 56-jarige jood Yigal Yehoshua die omkwam door stenengooiende Arabieren.

Israëlische Arabieren op 11 mei 2021 tijdens de begrafenis van een bij de een betoging omgekomen man in de stad Lod.Â

Jeruzalem

Randa Aweis is een in Jeruzalem wonende moeder van zes kinderen. Yigal Yehoshua woonde in de Israëlische stad Lod waar hij zich jarenlang inzette voor het vreedzaam samenleven van joden en arabieren. Hij kwam volgens het persagentschap CNS om het leven tijdens de onlusten waaraan zowel Arabieren als Joden deelnamen.

‘Yagil gaat direct naar de hemel, naar een betere plek’, zei Randa Aweis. ‘Hij zal altijd bij me zijn.’ Ze wil zijn familie ontmoeten zo gauw ze van de operatie is hersteld en hoopt dat haar verhaal ‘een brug van vrede kan zijn’.

De transplantatie in het Hadassah Medical Center werd uitgevoerd door de directeur van het transplantatiecentrum, een Arabische moslim. ‘Wij maken hier geen verschil tuss..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .