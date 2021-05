Paus verwijdert kleinseminarie uit Vaticaan terwijl misbruikproces nog loopt

Paus Franciscus heeft het kleinseminarie Pius X opdracht gegeven zich na de zomervakantie buiten de Vaticaanse muren, in de binnenstad van Rome, te vestigen. In het Vaticaan loopt momenteel een proces wegens mogelijk seksueel misbruik van minderjarigen op deze school.

Leerlingen van het Vaticaanse kleinseminarie Pius X tijdens een pauselijke liturgie in de Sint-Pieter in Rome.

Vaticaanstad

Het in 1956 opgerichte kleinseminarie – een internaat voor jongens tussen 11 en 14 jaar die zich oriënteren op een roeping als priester – telt dertig leerlingen die naast hun opleiding aan een middelbare school in Rome als misdienaars optreden tijdens de liturgieën in de Vaticaanse Sint-Pietersbasiliek.

De verhuizing moet volgens een Vaticaanse verklaring mogelijk maken dat de scholieren dichter bij hun middelbare scholen en buitenschoolse activiteiten wonen. De Italiaanse krant Il Messagero meldde afgelopen vrijdag echter dat de paus de jongens ‘in een transparentere omgeving’ wil hebben, maar daarover rept het Vaticaan zelf met geen woord.

Voor de Vaticaanse civiele rechtbank loopt momenteel een proces tegen ee..

