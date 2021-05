Paus Franciscus bekritiseert organisatie en bereik van Vaticaanse media

De navolging van Jezus’ verborgen leven in Nazaret werd voor Charles de Foucauld een bron van genade

Titus Brandsma is nog niet toe aan een spoedige heiligverklaring, maar Charles de Foucauld wel. De geestelijk vader van de ‘priester-arbeiders’ stelt vragen aan de kerk: zijn we er ook in ‘de modder van straat’?