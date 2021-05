Franciscus geeft met wereldwijd megaproject slinger aan zijn kerkhervorming

Paus Franciscus laat gelovigen wereldwijd meedenken hoe de Rooms-Katholieke Kerk eruit moet gaan zien. De vraag is welke inspraak gewone kerkleden in de toekomst wensen voordat hun bisschoppen een beslissing nemen.

Het is een verrassende slinger die de paus vrijdag aan de grote kerkhervorming gaf. Een al geplande bisschoppensynode over de inspraak die gelovigen in de toekomst moet krijgen, is vanwege de nieuwe plannen verschoven van oktober 2022 naar de herfst van 2023.

De Rooms-Katholieke Kerk wordt vanouds van bovenaf aangestuurd. Bisschoppen hebben het voor het zeggen. Dat leken mee mogen praten, is uitzonderlijk. Franciscus houdt wel van inspraak van gewone gelovigen. Tijdens voorgaande synodes probeerde hij dit al te regelen, maar veel in veel landen maakten bisschoppen er slechts minimaal werk van.

Voor de kerkhervorming heeft de paus de term ‘synodaliteit’ gekozen. Daarmee bedoelt hij dat in de Rooms-Katholieke Kerk gewijde ambtsdrag..

