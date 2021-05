Pastoor Harry Quaedvlieg vicaris-generaal in Roermond

Roermond

Quaedvlieg zal per 1 juli de fakkel overnemen van René Maessen die met emeritaat gaat. Zijn pastorale taken in Geleen zal hij neerleggen om zich in Roermond of omgeving te vestigen.

Quaedvlieg studeerde theologie in Kerkrade en Rome en werd in 1994 door bisschop Frans Wiertz tot priester gewijd. Naast zijn pastorale taken doceert hij ook sinds meerdere jaren dogmatiek aan het grootseminarie Rolduc. Onlangs werd hij al geïnstalleerd in het kathedraalkapittel, het belangrijkste adviesorgaan van de bisschop. <

