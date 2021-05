Alexandra Valkenburg, ambassadeur bij de Heilige Stoel: ‘Morele gewicht paus helpt EU in klimaatdiscussie’

De Europese Unie en de Heilige Stoel vieren 50 jaar diplomatieke betrekkingen. De huidige EU-ambassadeur bij de kerkelijke staat is de Nederlandse diplomaat Alexandra Valkenburg. Zij viert de verjaardag in Rome onder meer met een kerkentocht langs Europese kerken in het centrum van de rooms-katholieke wereldkerk. ‘Het morele gewicht van de paus in deze discussie helpt gewoon.’

Rome

‘Dit is natuurlijk een bijzonder soort ambassade’, zegt Alexandra Valkenburg in het centrum van Rome. Tot september vorig jaar was zij ambassadeur van Nederland op Cuba. ‘Bij nationale ambassades heb je soms competitie tussen lidstaten, vooral als het over handelsbevordering gaat. Dat hebben we hier natuurlijk niet.’

In Rome heeft ze ‘twee petten’. Naast ambassadeur bij de Heilige Stoel is ze ook permanent vertegenwoordiger van de Europese Unie bij de drie grote VN-organisaties in Rome: de Voedsel en Landbouworganisatie FAO, het Wereldvoedselprogramma en het Internationale Fonds voor Landbouwontwikkeling IFAD.

Wat is het nut van een eigen EU-ambassadeur bij de Heilige Stoel naast de ambassadeurs van de 27 EU-landen?

‘We ..

