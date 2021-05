De navolging van Jezus’ verborgen leven in Nazaret werd voor Charles de Foucald een bron van genade

Het kwam voor sommigen in Nederland als een lichte teleurstelling. Op het lijstje met zeven nieuwe heiligen dat het Vaticaan eerder deze maand bekendmaakte, ontbreekt de naam van Titus Brandsma, de dappere Friese pater karmeliet (1881-1942) die zijn verzet tegen de nazi-ideologie met de dood in het concentratiekamp Dachau moest bekopen. Er wordt al jaren voor zijn heiligverklaring gelobbyd, maar dat vraagt kennelijk nog even geduld.

Een andere opvallende naam stond er wel op: Charles de Foucauld (1858-1916). Deze nukkige Fransman, een oud-officier uit een gegoede familie, bracht een groot deel van zijn leven door in het Nabije Oosten, op een soms rusteloze zoektocht naar de levensweg die bij hem paste.

De Foucauld was vooral gegrepen..