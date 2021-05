Vaticaan gaat seksueel misbruik anders inschalen in kerkelijk wetboek

Vaticaanstad

Deze verandering maakt deel uit van een op handen zijnde grote hervorming van het kerkelijk wetboek waar al sinds meerdere jaren aan wordt gewerkt. Dat blijkt uit een antwoord van twee Vaticaanse functionarissen van de Pauselijke Raad voor de wetteksten aan de bisschoppen van Engeland en Wales.

Aanleiding was een brief van de Britse kardinaal Vincent Nichols aan de pauselijke raad waarin deze zijn ontevredenheid had uitgesproken over de ongelukkige en verouderde kwalificering en classificatie van seksueel misbruik van minderjarigen in het uit 1983 daterende kerkelijk wetboek. De bewuste huidige canon 1395 die over seksueel misbruik spreekt, staat bovendien in een deel dat gewijd is aan ‘het zesde gebod’ met als..

