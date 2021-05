Arrestatie in Vaticaanse fraudezaak

Een Britse rechter heeft de Italiaanse zakenman Gianluigi Torzi gevangen laten zetten. Torzi is de hoofdverdachte in een groot fraudeschandaal dat de Vaticaanse justitie momenteel onderzoekt.

Het betroffen kantorencomplex aan 60 Sloane Avenue in de Londense wijk Chelsea. (beeld Google Streetview)

Londen

Volgens de rechter is Torzi (42) vluchtgevaarlijk en moet hij daarom zijn uitlevering aan Italië in de cel afwachten. De arrestatie door de Britse politie gebeurde op verzoek van een Italiaanse rechter die hem verdenkt van belastingontduiking, fraude en witwaspraktijken. Torzi ontkent.

De Vaticaanse autoriteiten verdenken de zakenman ervan dat hij ten onrechte zo’n 15 miljoen euro aan de omstreden aankoop van een luxe appartementencomplex heeft verdiend. Het Vaticaan doet al meer dan twee jaar onderzoek naar een mogelijk complot. Het is bovendien onduidelijk wie er binnen het Vaticaan van de omstreden investering op de hoogte waren of mogelijk zelfs betrokken bij het complot. In juni 2020 wa..

