Paus Franciscus creëert nieuw kerkelijk ambt: catechist

Paus Franciscus heeft in de rooms-katholieke kerk een nieuw lekenambt gecreëerd. Binnenkort kunnen mannen en vrouwen een officiële aanstelling krijgen als catechist voor het leven. Deze bijzondere roeping dient de verkondiging van het geloof.

Vaticaanstad

‘Op grond van mijn apostolisch gezag stel ik het lekenambt van Catechist in’, staat er na acht lange inleidende paragrafen ineens heel officieel en vetgedrukt gewichtig in de apostolische brief ‘Antiquum ministerium’ die paus Franciscus dinsdagochtend in het Vaticaan publiceerde.

Naast de traditionele gewijde ambten van bisschop, priester en diaken - die teruggaan tot de allereerste eeuwen van het christendom - kent de rooms-katholieke kerk sinds het Tweede Vaticaans concilie (1962-1965) twee lekenambten.

Deze ambten van lector en acoliet hebben een functie in de liturgie: zij lezen voor uit de Schrift en helpen bij de liturgische handelingen. Afgelopen januari stelde paus Franciscus deze lekenambten, in tegenst..

