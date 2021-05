Priester trouwt op sterfbed met ex-non, zijn grote liefde sinds dertig jaar

Vlak voordat hij op 62-jarige leeftijd overleed, is een Zwitserse rooms-katholieke priester in het burgerlijk huwelijk getreden met zijn grote liefde met wie hij al dertig jaar een relatie had.

Genève

De priester die in Genève veel aanzien genoot overleed al op 25 april aan lymfeklierkanker, maar de 52-jarige weduwe vertelde haar verhaal nu pas aan de krant Le Matin. Aanvankelijk had zij ‘angst aanstoot te geven en verkeerd begrepen te worden’, maar ze besloot nu toch openheid te geven ‘in de hoop dat er goede vruchten uit zullen voortkomen’.

Beiden hadden elkaar leren kennen toen hij dertig jaar geleden te voet onderweg was naar Santiago de Compostella en overnachtte in een Frans klooster waar zij religieuze was. ‘Liefde op het eerste gezicht.’ Tien jaar lang hadden ze op 800 kilometer afstand van elkaar een platonische relatie. Daarna trad zij uit en ging in Genève wonen en werken als kunstenares. De ‘diepe geestelijk..

