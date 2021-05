Voorzitter Europese bisschoppen wil extra inspanningen voor vluchtelingen

Rome

Volgens Höllerich moeten zowel ‘de katholieke kerk als de andere kerken in Europa op deze vreselijke misstanden wijzen’. Hij wees op de vluchtelingenkampen in Griekenland en Bosnië, maar ook op de vele doden op de Middellandse Zee. ‘De Europese Unie laat mensen sterven. Europa doet momenteel slecht zijn best. Het is een schande.’

Vrede en veiligheid zullen pas tot stand komen wanneer alle mensen in alle landen een menswaardig leven hebben, zei de jezuïet en aartsbisschop van Luxemburg tegen Vatican News ter gelegenheid van de Dag van Europa op 9 mei.

Bijzonder zei Höllerich zich ook zorgen te maken over de opkomst van ‘ultrarechtse populistische partijen’. Het is ‘overduidelijk dat dit niets met christendom van doen heeft’, v..

