Vaticaan richt werkgroep voor excommunicatie van maffiosi op

Vaticaanstad

De werkgroep heeft als doel ‘deze thematiek uit te diepen, samen te werken met bisschoppen uit de gehele wereld en initiatieven te ondersteunen’. Zij bestaat uit acht personen die allemaal nauw betrokken zijn bij de strijd tegen de maffia: een historicus, een politica, twee juristen, drie priesters - waaronder een gevangenispastor - en een Siciliaanse bisschop.

Volgens de voorzitter van de werkgroep moet ‘elke mogelijke band van een bepaald type katholicisme met de maffia definitief worden gebannen’.

Livatino, die op 21 september 1990 door de maffia werd vermoord, is de eerste rechter in de geschiedenis die zalig wordt verklaard, de laatste trede voor een heiligverklaring. Dit gebeurde op zondag 9 mei in de kath..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .