Meer mysticus dan ‘ketterhamer’

Precies vijfhonderd jaar geleden werd Petrus Canisius geboren, de eerste en bekendste Nederlandse jezuïet. 'Het was een mysticus die door historici is opgesloten in de Contrareformatie.'

Hij nam deel aan het concilie van Trente en aan het godsdienstgesprek van Worms in 1557, de laatste poging om de kloof tussen katholieken en protestanten te overbruggen. En is bovendien de meest gelezen Nederlandse auteur ooit. De Nederlandse jezuïeten zullen de 500e geboortedag van Petrus Canisius niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In Nijmegen zal in een kerkelijke viering aandacht aan hem worden besteed en er zal een kranslegging plaatsvinden.

‘Peter Canisius’ noemt de Nederlandse jezuïet en historicus Paul Begheyn hem liever. ‘Die voornaam klinkt een beetje frisser. En zo heette hij tenslotte ook, genoemd naar zijn oma van moeders kant, want die heette Petra.’

Zijn echte familienaam..

