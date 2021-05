We zitten met onszelf in de knoop en hakken er het liefst op in

De duivel zit met zichzelf in de knoop. Zo ziet het er tenminste uit op de bekende afbeelding van ‘Maria die de knopen ontwart’ die in de Duitse stad Augsburg wordt vereerd. Op de afbeelding, een barokschilderij, ontdoet Maria een lang wit lint geduldig van de vele knopen die er in liggen. Ze staat daarbij met haar voet op de slang – symbool van de Boze – die zichzelf ook in een knoop gewrongen heeft.



De afbeelding – bekend geworden door de bijzondere devotie die Paus Franciscus er toe heeft – speelt de laatste tijd door mijn hoofd. We leven vaker wel dan niet in verwarring, struikelen over onze veters en worden geconfronteerd met situaties die vastgelopen zijn. In onze cultuur zijn wij dol o..