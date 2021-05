Hoe de rooms-katholieke klikspaancultuur verandert in een schaakspel

In Australië willen gelovigen met petities en een officieel verzoek aan het Vaticaan hun te homovriendelijke bisschop afgezet krijgen. Het is een teken van een ontwikkeling van de traditionele klikspaancultuur naar pogingen het Vaticaan en te liberaal gevonden bisschoppen schaakmat te zetten.

Iedereen die de rooms-katholieke kerkelijke cultuur een beetje van binnen kent, weet hoe dingen kunnen gaan. Als je als zielzorger of theoloog ook maar enigszins afwijkt van de norm, kan het zomaar zijn dat de bisschop of het Vaticaan getipt wordt en je op je vingers getikt krijgt. Of erger: ontslag.

Parochiebladen worden in sommige bisschopshuizen nauwkeurig nageplozen om te kijken of een priester, diaken of pastoraal werker zich wel netjes aan alle regels houdt. En anders is er altijd wel een spion te vinden die de bisschop of een van zijn naaste medewerkers informeert. Desnoods anoniem.

De priester gebruikt een niet officieel goedgekeurd eucharistisch gebed of de diaken heeft in de preek iets gezegd over de maagdelijkheid van Maria waar..

