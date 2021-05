Duitse katholieke pastores zegenen homostellen op feestdag van Noach van de regenboog

In meer dan zeventig rooms-katholieke kerken in Duitsland worden maandag homostellen gezegend als reactie op het recente Vaticaanse verbod daarop. Aan honderden katholieke kerken door het hele land hangt inmiddels de regenboogvlag als teken van inclusiviteit en solidariteit met lhbt’ers.

Boodschap van de aan de Liebe Gewinnt-actie deelnemende St.-Marien-Kirche in Ahlen.

Ahaus

Georg Bätzing, de voorzitter van de Duitse bisschoppenconferentie, noemde de door een collectief van priesters en andere pastoraal werkenden geplande actie ‘niet behulpzaam’. Zegendiensten hebben volgens de bisschop van Limburg ‘hun eigen theologische waardigheid en pastorale betekenis’. Zij zijn daarom ‘niet geschikt als instrument voor kerkelijk-politieke manifestaties of protestacties’, hoewel homoseksuelen ‘vanzelfsprekend hun plek in de kerk hebben, ook zij die in een homoseksuele relatie leven’.

Maar de Duitse theoloog, auteur en pastoor Stefan Jürgens ziet dat anders. Hij is een van de initiatiefnemers van deze landelijke..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .