Beschoten Zuid-Sudanese bisschop wil na operaties en herstel terug naar zijn bisdom

De benoemde, maar nog niet gewijde bisschop Christian Carlassare (43) werd afgelopen 25 april in Zuid-Sudan neergeschoten. Hij herstelt van zijn verwondingen en zijn wijding is uitgesteld. Hoewel binnenkerkelijke spanningen waarschijnlijk de reden voor de aanslag waren, laat de bisschop weten zijn bisschopszetel toch te willen innemen.

Nairobi

De toekomstige bisschop van Rumbek (Zuid-Sudan) herstelt momenteel in een ziekenhuis in Nairobi, de hoofdstad van Kenia van zijn zware verwondingen. Hij zal daar nog enkele weken of maanden voor nodig hebben en is inmiddels al twee keer geopereerd. Een eventuele derde operatie zal bestaan uit een huidtransplantatie.

De wijdingsplechtigheid, die op 23 mei zou plaatsvinden, is mede daarom tot nader order uitgesteld, liet de bisschoppenconferentie weten. ‘Ik kan niet uit bed omdat ik mijn benen niet mag belasten’, zegt van oorsprong Italiaanse missionaris die sinds 2005 in Zuid-Sudan werkzaam is tegen het Italiaanse persagentschap SIR.

Een andere reden is dat het politie-onderzoek nog gaande is. De bisschop wacht op ‘garantie..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .