Australische katholieken vragen Vaticaan hun te homovriendelijke bisschop af te zetten

Rooms-katholieke gelovigen in het Australische bisdom Parramatta hebben het Vaticaan formeel verzocht hun bisschop af te zetten omdat hij zich te tolerant toont ten aanzien van homoseksuelen.

Parramatta

Bisschop Vincent Long Van Nguyen (59) wordt ervan beschuldigd op katholieke scholen onderwijs over homoseksualiteit te promoten, wat in strijd is met de kerkelijke leer.

De initiatiefnemers stuurden volgens het tijdschrift National Catholic Register een formeel verzoek naar de Congregatie voor de Geloofsleer, bestaand uit 24 bladzijden met 43 bijlagen. Eerder hadden zij al verschillende petities gelanceerd, waarmee zij enkele duizenden handtekeningen hadden verzameld. Ook de vicaris-generaal van het bisdom en de verantwoordelijke voor katholiek onderwijs moeten vertrekken, vinden zij.

In 2017 zei Long dat hij de kerk in Parramatta tot ‘een huis van alle volkeren’ wil maken, waar minder plaats is ‘voor de ervaring van ui..

