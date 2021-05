Vlamingen verlaten kerk na Vaticaanse homo-verklaring

Antwerpen

Dat zei de Antwerpse bisschop Johan Bonny tijdens een online lezing van het Britse tijdschrift The Tablet. Uit zijn bisdom zouden zevenhonderd, vooral jonge heteroseksuele katholieken, zich uit onbegrip en protest hebben laten uitschrijven.

Bonny noemde bovendien de Vaticaanse verklaring ‘theologisch zwak’. Rome is volgens hem ‘niet in staat hedendaagse ontwikkelingen in de bijbelse, sacramentele en moraaltheologie te integreren’. Het is volgens Bonny alsof het document ‘ten tijde van Pius XII geschreven is’. <

