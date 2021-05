Theologe en bisschop leggen ruzie over vergelijking racisme en achterstelling van vrouwen bij

Tübingen - Passau

‘Meerdere intensieve telefoongesprekken’ waren voor de verzoening nodig, schrijven beiden in een gemeenschappelijke verklaring.

Rahner, die hoogleraar dogmatische theologie in Tübingen is en heel in de verte familie van de befaamde 20e eeuwse theoloog Karl Rahner, baseerde zich tijdens een lezing op een Amerikaanse socioloog die schreef dat vrouwen slechts stemrecht kregen ‘omdat mannen hen dat toestonden’. Volgens Rahner kunnen vrouwen in de kerk zichzelf geen rechten verlenen. ‘Wie daaraan niets veranderen wil, is niets anders dan een racist.’

Oster noemde de lezing ‘grensoverschrijdend’. Er zijn ‘grenzen aan de willekeur’, vindt Oster en hij riep op tot een discussie over wat kerkelijk bindend is. Rahner..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .