Paus besluit dat kardinalen ook voor gewone Vaticaanse rechter kunnen verschijnen

Vaticaanstad

Tot nu toe schreven de regels voor dat kardinalen en bisschoppen slechts door kardinalen of de paus zelf berecht kunnen worden. Daar komt met de vrijdag door Franciscus aangepaste regels nu een einde aan.

Het tribunaal van Vaticaanstad, dat uit beroepsjuristen bestaat, mag - wanneer de paus daar toestemming voor geeft - ook hoge geestelijken berechten. Tot nu toe mochten zij alleen door een cassatierechtbank, voorgezeten door een kardinaal, berecht worden.

Opvallend is dat Franciscus zijn besluit toelicht door te schrijven dat het tijd is te stoppen met ‘privileges die uit voorbijgegane tijden stammen’. Volgens Franciscus is dat mede noodzakelijk wegens het gegroeide besef van de gelijkheid in waardigheid van alle led..

