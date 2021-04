Paus kondigt nieuwe anti-corruptieregels af voor Vaticaanse leidinggevenden

Vaticaanstad

Het nieuwe beleid dat corruptie moet bestrijden en grotere transparantie moet brengen geldt voor iedereen die een leidinggevende functie in het Vaticaan heeft. Deze medewerkers moeten een verklaring ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij nooit zijn veroordeeld voor corruptie, fraude, terrorisme, witwaspraktijken, misbruik of uitbuiting van minderjarigen of belastingontduiking - noch in het Vaticaan, noch elders ter wereld. Ook beloven zij nooit amnestie voor criminele activiteiten te hebben gekregen en dat er geen onderzoek naar hen loopt.

Daarnaast is het deze managers en leidinggevenden verboden persoonlijk bezit te beleggen in belastingparadijzen, terroristische organisaties, maar ook in bedrijven die in strij..

