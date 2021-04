Oekraïense president wil Putin in Vaticaan ontmoeten voor vredesoverleg

Kiev

‘Het Vaticaan is de ideale plek voor een dialoog over vrede’, zei Zelensky tegen een journalist van de Italiaanse krant La Repubblica. Volgens hem is ‘de Heilige Stoel een globale morele autoriteit die altijd effectief als bemiddelaar optreedt omdat die onafhankelijk is en het vertrouwen van alle partijen geniet’.

Na een eerste voorstel van Zelensky om Putin in de Oekraïense regio Donbas te ontmoeten, deed de Russische president juist een tegenvoorstel door Zelensky uit te nodigen naar Moskou. Het Vaticaan is nu de derde optie. <

