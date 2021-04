Laten we de rust en de stilte ook ná corona vasthouden

‘De rust en de stilte in de hele samenleving zal in de komende tijd gaan verdwijnen, maar ik hoop van harte dat we er iets van vast kunnen houden in ons eigen leven’, schrijft zuster Monica Raassen.

Er komt weer meer leven in de brouwerij, langzamerhand worden de beperkende maatregelen in de samenleving opgeheven. Hoewel het nog lang niet allemaal is zoals het was voordat het coronavirus toesloeg, en het de vraag is of dit ooit nog gaat komen, is er een begin.

Natuurlijk ben ook ik blij met die versoepelingen en zal ik er zeker gebruik van maken, maar het doet mij ook beseffen dat dit jaar met beperkingen ons iets heeft gegeven dat we snel weer kwijt kunnen raken. Stilte en rust. Hoe rustig, hoe stil was het op diverse terreinen in ons dag..