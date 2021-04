Aartsbisdom dwingt parochie zich uit oecumenisch centrum Amersfoort terug te trekken

Amersfoort

‘Mijn telefoon ontplofte nadat het nieuws bekend werd’, vertelt Josephine van Pampus die in Het Brandpunt in Amersfoort-Noord de eerst aanspreekbare pastor is namens de rooms-katholieke kerk. Het nieuws werd zondagochtend voorgelezen tijdens de zondagsviering van deze oecumenische gemeenschap en in alle katholieke kerken van de stad.

‘De katholieke parochie en de Protestantse Kerk werken hier al 31 jaar samen en hebben sinds 25 jaar samen dit kerkgebouw’, vertelt ze. ‘Alles gebeurt hier oecumenisch behalve wat niet anders kan’, en dat is ‘vrij uniek in Nederland’.

‘Een vitale gemeenschap’ noemt ze het. ‘Verreweg de meest kansrijke gemeenschap met veel activiteiten voor kinderen en volwassenen en met enthousiaste jonge mensen, twi..

