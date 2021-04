Pauselijke Universiteit in Rome bouwt anti-misbruikcentrum uit tot anthropologisch instituut

Het studiecentrum tegen seksueel misbruik van minderjarigen aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome wordt uitgebreid tot een anthopologisch instituut dat onderzoek doet naar menswaardigheid.

De in 1551 door Ignatius van Loyala en nog steeds door jezuïeten bestuurde Pauselijke Universiteit Gregoriana.Â

Rome

Het Centrum voor de Bescherming van Kinderen (CCP) wordt tussen nu en 1 september omgevormd en uitgebreid tot het Instituut voor Anthropologie voor interdisciplinaire studies naar menswaardigheid en zorg voor kwetsbare personen (IADC).

Aan het instituut, dat alle onderdelen van het CCP zal overnemen, zal in de toekomst ook gepromoveerd kunnen worden. Studenten van de CCP komen uit de hele wereld en zijn niet zelden door hun lokale kerken gestuurd om daarna als experts seksueel misbruik te kunnen bestrijden. Daarnaast bestaat er ook een online cursusaanbod.

Het CCP werd in 2012 in het aartsbisdom München-Freising (Duitsland) gesticht, in samenwerking met de faculteit voor kinder- en jeugdpsychiatrie van de universiteit ..

