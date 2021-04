Kardinaal Eijk: kerkelijke afwijzing van homoseks is onveranderlijk maar betere formulering gewenst

Denver

Eijk reageert op een verklaring van de Vaticaanse Congregatie voor de Geloofsleer van 15 maart 2021. Er is volgens de aartsbisschop van Utrecht ‘geen reden de huidige formulering in de catechismus over de moraliteit van homoseksuele handelingen aan te passen’.

Tegenover het Amerikaanse blad National Catholic Register zei Eijk dat men er ‘niet aan ontkomt duidelijk te stellen dat seksuele handelingen tussen mensen van hetzelfde geslacht intrinsiek slecht zijn’, zoals ook de catechismus uit 1992 stelt. Dat geldt overigens ‘voor alle seksuele handelingen buiten het huwelijk of die niet openstaan voor de gave van het moederschap en het vaderschap’.

